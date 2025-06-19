У пріоритеті американського сенату – війна між Іраном та Ізраїлем, а також податковий проєкт Трампа

Сполучені Штати Америки відклали запровадження нових санкцій проти Росії за відмову припинити вогонь в Україні щонайменше до липня 2025 року. Законопроєкт не розглядають через війну Ізраїля та Ірану, а також податковий проєкт, попри широку підтримку сенаторів обидвох партій, повідомило видання Semafor 18 червня.

Зазначається, що співавтори законопроєкту про санкції проти Росії та її торгівельних партнерів сенатор Ліндсі Грем та Рідчард Блюменталь намагаються внести технічні правки для послаблення тиску на партнерів України. Проєкт закону має широку підтримку в сенаті, проте досі не був ухвалений – а згодом його розгляд взагалі відклали щонайменше до липня.

Semafor повідомило, причиною відкладення розгляду законопроєкту стала ескалація ірано-ізраїльської війни. Крім того, на рішення сенату вплинули новий законопроєкт президента США Дональда Трампа та Республіканської партії про податки на витрати.

За словами лідера більшості в Сенаті, члена Республіканської партії Джона Туна, найімовірнішим часом для розгляду законопроєкту про санкції проти Росії є щонайменше липень. Сенатор Ліндсі Грем заявив, що наразі пріоритетом для Сенату є Іран, водночас зазначивши, що ухвалення проєкту санкцій має відбутися «радше раніше, ніж пізніше».

«Ми дуже відкриті до переговорів, ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів», – сказав Тун.

Нагадаємо, 17 червня президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий запроваджувати нові санкції проти Росії через війну в Україні, попри дедалі більший тиск з боку союзників по G7 та членів Конгресу. За словами Трампа, він занепокоєний тим, як запровадження економічних обмежень проти Росії може вплинути на США – зокрема, у фінансовому плані. Крім того, президент США зауважив, що країни Європи, які були ініціаторами запровадження жорсткіших санкцій проти Росії на відмову країни припиняти вогонь, так і не запровадили нових обмежень, тому він чекає, «як вони це зроблять першими».