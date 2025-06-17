Трамп також назвав помилкою виключення РФ з G8

Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий запроваджувати нові санкції проти Росії через війну в Україні, попри дедалі більший тиск з боку союзників по G7 та членів Конгресу. Про це він сказав на саміті лідерів держав-членів «Групи семи» (G7) в понеділок, 16 червня, передає газета Financial Times.

Глава Білого дому пояснив, що занепокоєний тим, як запровадження жорсткіших санкцій проти Росії може вплинути на США, зокрема у фінансовому плані.

«Не забувайте, що санкції коштують нам багато грошей. Коли я накладаю санкції на країну, це коштує США багато грошей, величезних грошей. Санкції – це не так легко. Це не просто вулиця з одностороннім рухом», – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання про заклики країн Європи до введення санкцій, Трамп відповів: «Європа говорить про це, але вони ще не зробили цього. Подивімося, як вони це зроблять першими».

Раніше Дональд Трамп заявив, що було «великою помилкою» виключити Росію з «Великої сімки» після анексії нею Криму у 2014 році.

«Це було великою помилкою. У вас не було б цієї [повномасштабної] війни. [Президент Росії Владімір] Путін розмовляє зі мною, він не розмовляє ні з ким іншим, тому що він був ображений, коли його виключили з G8», – заявив президент США.

Нагадаємо, упродовж 16-17 червня в Канаді відбувається саміт лідерів держав-членів «Групи семи» (G7) – Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії.

Президент України Володимир Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок, 17 червня. Планувалось, що на полях саміту Зеленський зустрінеться з Трампом, зокрема, щоб обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України. Однак 17 червня речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США достроково покидає саміт і повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.