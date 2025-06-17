Дональд Трамп пояснив, чому не готовий запровадити санкції проти Росії
За словами Трампа, Європа першою повинна ввести щодо РФ руйнівні санкції
Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий запроваджувати нові санкції проти Росії через війну в Україні, попри дедалі більший тиск з боку союзників по G7 та членів Конгресу. Про це він сказав на саміті лідерів держав-членів «Групи семи» (G7) в понеділок, 16 червня, передає газета Financial Times.
Глава Білого дому пояснив, що занепокоєний тим, як запровадження жорсткіших санкцій проти Росії може вплинути на США, зокрема у фінансовому плані.
«Не забувайте, що санкції коштують нам багато грошей. Коли я накладаю санкції на країну, це коштує США багато грошей, величезних грошей. Санкції – це не так легко. Це не просто вулиця з одностороннім рухом», – сказав Трамп.
Відповідаючи на запитання про заклики країн Європи до введення санкцій, Трамп відповів: «Європа говорить про це, але вони ще не зробили цього. Подивімося, як вони це зроблять першими».
Раніше Дональд Трамп заявив, що було «великою помилкою» виключити Росію з «Великої сімки» після анексії нею Криму у 2014 році.
«Це було великою помилкою. У вас не було б цієї [повномасштабної] війни. [Президент Росії Владімір] Путін розмовляє зі мною, він не розмовляє ні з ким іншим, тому що він був ображений, коли його виключили з G8», – заявив президент США.
Нагадаємо, упродовж 16-17 червня в Канаді відбувається саміт лідерів держав-членів «Групи семи» (G7) – Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії.
Президент України Володимир Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок, 17 червня. Планувалось, що на полях саміту Зеленський зустрінеться з Трампом, зокрема, щоб обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України. Однак 17 червня речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США достроково покидає саміт і повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.