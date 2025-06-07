Трамп заявив, що українці дали привід росіянам влаштувати пекельне бомбардування 6 червня

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 6 червня, під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One заявив, що Україна сама дала привід росіянам здійснити масований обстріл, провівши спецоперацію «Павутина».

Журналісти запитали Трампа, чи змінив він свою думку щодо козирів, які має президент України Володимир Зеленський після спецоперації «Павутина». На що лідер США заявив, що це дало підставу президенту Росії Владіміру Путіну бомбардувати українські міста.

«Ну, вони дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі (6 червня, - ред.). Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: “Ось і все. Тепер буде удар”», – наголосив Трамп.

Спецоперація СБУ «Павутина»

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Під час операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, російська делегація під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, який відбувся після успішної спецоперації СБУ «Павутина», поводилася «спокійніше, аніж раніше».

У середу, 4 червня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Путін у розмові анонсував відповідь Україні за удари по стратегічній авіації.

У ніч на п’ятницю, 6 червня, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на Україну. Під удар потрапили північ та захід України – зокрема, Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Львівщина та Хмельниччина.