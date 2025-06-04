Трамп назвав розмову з Путіним «хорошою», але не такою, що «призведе до негайного миру»

У середу, 4 червня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час годинної розмови політики обговорили останні атаки України на військові об’єкти всередині Росії. Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі «Труз Сошіал» (недоступна в Україні), а через годину видалив свій допис.

Трамп розповів, що обговорив з Путіним атаку Сил оборони 1 червня на «російські літаки, що стояли в доках, а також інші атаки, які відбуваються з обох сторін». Він назвав розмову «хорошою», але не такою, що «призведе до негайного миру».

«Президент Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми», – написав президент Сполучених Штатів.

Дональд Трамп розповів, що також обговорив з російським лідером ситуацію з Іраном.

«Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і я вважаю, що в цьому питанні ми дійшли згоди. Президент Путін запропонував, що він візьме участь у переговорах з Іраном і що він, можливо, міг би бути корисним для швидкого завершення цих переговорів», – сказав Трамп.

Скриншот видаленого допису Дональда Трампа у труз сошіал 4 червня 2025 року

Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Під час операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, російська делегація під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, який відбувся після успішної спецоперації СБУ «Павутина», поводилася «спокійніше, аніж раніше». На думку президента, завдяки спецоперації СБУ Україна продемонструвала свої спроможності Росії та країнам-партнерам.