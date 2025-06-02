Володимир Зеленський розповів деталі щодо другого раунду переговорів у Стамбулі

Російська делегація під час другого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся після успішної спецоперації СБУ «Павутина», поводилася «спокійніше, аніж раніше». Це у понеділок, 2 червня, зауважив президент України Володимир Зеленський.

Під час брифінгу щодо результатів переговорів у Стамбулі Володимир Зеленський прокоментував настрої росіян на тлі ураження українськими спецслужбами стратегічних бомбардувальників на території Росії. Президент натякнув, що на поведінку делегації вплинула спецоперація «Павутина».

«Російська делегація, як мені сказали, спокійніше трішки поводилася. Але нахабство, знаєте, воно вже яке є, то воно таке і є. Ну, подивимось, може треба ще пару якихось заходів і вже спробують поводити себе як люди», – сказав він.

На думку Володимира Зеленського, завдяки спецоперації СБУ Україна продемонструвала свої спроможності Росії та країнам-партнерам.

«Учора були уражені 40+ військових цілей, які забрали багато життів українців. Я сьогодні бачив настрій дев'ятки плюс інших країн. І всі вважають, що це нова хвиля, коли Україна продемонструвала свою силу. Операція стратегічна, яка пройшла на території Росії, точно зменшує російський потенціал, точно показує росіянам, що Україна працює над відповідними кроками, і що якщо вони не зупиняться, ми будемо працювати далі. Операція також повернула віру партнерів в Україну», – наголосив Зеленський.

Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Українська спецслужба уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів.

Перші супутникові знімки після спецоперації показали щонайменше три знищенні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ще один пошкоджений, а також чотири знищені Ту-22М3. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, вдалося знищити щонайменше 13 російських літаків та ще більше пошкодити.