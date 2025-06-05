Президент США Дональд Трамп порівняв російсько-українську війну із «двома дітьми, які б’ються в парку». У четвер, 5 червня, Трамп заявив, що зупинити війну важко та додав, що «іноді краще дозволити їм трохи побитися».

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо російсько-української війни, порівняв Росію та Україну з дітьми.

«Іноді це виглядає, як двоє малих дітей, які б’ються, як божевільні і ненавидять одне одного, і б’ються в парку. І ти намагаєшся їх розборонити, а вони цього не хочуть. Й іноді треба дозволити їм трохи побитися, і потім їх роз’єднати», – сказав Трамп.

За словами Трампа, зупинити російсько-українську війну важко через «велику ворожнечу» та велику ненависть між президентом України Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним.

Коментуючи перебіг спецоперацій СБУ на території аеродромів у Росії та в тимчасово окупованому Криму, Трамп заявив, що те, що відбувається між Росією та Україною, це «дуже сумно».

«Ми обоє так вважаємо. Я хотів би, щоб це закінчилося. Але ми отримуємо новини, що будуть бойові дії. Щось сталося кілька днів тому, і тепер вони готують відповідь. І, знаєте, це не добре. Я незадоволений цим. Але я думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття», – заявив Трамп.

Він додав, що Владіміру Путіну завдали «сильного» удару та розповів, що під час їхньої телефонної розмови російський диктатор попередив його про нові атаки на Україну.

«(Путін – ред.) насправді сказав мені, що в нього немає іншого вибору, окрім як атакувати, з огляду на це, і це, ймовірно, буде не дуже приємно», – сказав Трамп.

Водночас американський президент сказав, що йому це «не подобається» і він закликав Путіна «не робити цього».

Відповідаючи на запитання, чи є можливість запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на удари по Україні, Трамп заявив, що ця дата «в нього в голові». Водночас він припустив, що США можуть запровадити санкції не тільки проти Росії, але й проти України.

«Коли я побачу момент, що це (війна – ред.) не зупиняється, ми будемо дуже жорсткими. Це може бути щодо обох країн. Для танго потрібні двоє», – заявив Трамп.

Нагадаємо, 4 червня газета The Wall Street Journal повідомила, що адміністрація Трампа вирішила перенаправити ключову технологію протидії безпілотникам, призначену для України, американським військам на Близькому Сході. Про це Конгрес поінформували в Пентагоні, заявивши, що потреба в цій технології є «нагальною».

Раніше повідомлялось, що тимчасове припинення військової допомоги після інавгурації президента США Дональда Трампа у березні 2025 року відбулося за усним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. Через його наказ скасували 11 вантажних рейсів з артилерійським озброєнням до України. Наразі з моменту інавгурації Трампа США не погодили жодного нового оборонного пакета для України – крім того, адміністрація Трампа не використовує можливість надіслати Україні зброї на суму до 3,85 млрд доларів із запасів Пентагону.