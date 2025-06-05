Наслідки нічної атаки БпЛА Shahed на Миколаїв, 10 квітня 2025 рік

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити ключову технологію протидії безпілотникам, призначену для України, американським військам на Близькому Сході. Про це повідомила газета The Wall Street Journal в середу, 4 червня.

Зазначається, що минулого тижня Пентагон повідомив Конгрес про те, що спеціальні підривники до ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників, передадуть підрозділам Повітряних сил США на Близькому Сході для захисту від потенційних атак іранських та хуситських дронів. У відомстві повідомили, що міністр оборони Піт Хегсет назвав «нагальною» потребу американських військових у цих компонентах до ракет.

Рішення американського міністра оборони викликало занепокоєння серед прихильників України в Конгресі, які стверджують, що Пентагон не пояснив, який вплив цей крок матиме на українську оборону та чи є потреба ВПС США настільки терміновою.

Видання пояснює, що згаданий безконтактний підривник з радіочастотним датчиком є одним з найважливіших компонентів до ракет з лазерною системою APKWS (Advanced Precision Kill Weapon), оскільки забезпечує детонацію бойової частини ракети, коли вона наближається до безпілотника. Ці підривники є ключовим елементом у високоточній системі боротьби з БпЛА, яку США постачали ЗСУ протягом останніх років.

Передачу цих систем та інших компонентів організувала адміністрація експрезидента США Джо Байдена в межах Ініціативи сприяння безпеці України, профінансованої на мільярди доларів.

«Хоча кошти на програму вже витрачені, постачання заплановані на цей і наступний роки, якщо адміністрація Трампа не перенаправить більше систем для поповнення запасів американських військових», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що тимчасове припинення військової допомоги після інавгурації президента США Дональда Трампа у березні 2025 року відбулося за усним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. Через його наказ скасували 11 вантажних рейсів з артилерійським озброєнням до України.

Адміністрація Трампа успадкувала повноваження надіслати Україні зброї на суму до 3,85 млрд доларів із запасів Пентагону, але утрималася від цього. З моменту інавгурації Дональда Трампа США не погодили жодного нового оборонного пакета. Водночас Україна заявляла, що готова придбати в США великий пакет військової допомоги на мільярди доларів.