Сенат затвердив Майкла Даффі 51 голосом проти 45

Сенат США затвердив Майкла Даффі на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення. Він блокував допомогу Україні під час першого президентського терміну Трампа. Про це у вівторок, 3 червня, повідомило Reuters.

Сенат затвердив Майкла Даффі 51 голосом проти 45 на посаду, що відповідальна за програми озброєння Пентагону. Зокрема, його підтримали республіканці, прихильники президента США Дональда Трампа.

Відомо, що під час першого президентського терміну Трампа, перебуваючи на посаді високопосадовця Білого дому в адміністративно-бюджетному управлінні, у 2019 році Даффі доручив Міноборони призупинити надання Україні схваленої Конгресом допомоги.

Тоді у розслідуванні, яке закінчилося першим імпічментом Трампа, зазначали, що він намагався натиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб провести розслідування щодо Джо Байдена, який тоді обіймав посаду віцепрезидента США. Трамп же заперечував будь-які порушення та звинувачував демократів у спробі скасувати його перемогу на виборах 2016 року.

Раніше повідомляли, що тимчасове припинення військової допомоги після інавгурації президента США Дональда Трампа у 2025 році відбулося за усним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. Через його наказ скасували 11 вантажних рейсів з артилерійським озброєнням до України.