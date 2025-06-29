Грем повідомив про великий прорив щодо законопроєкту про 500% мита проти покупців російських енергоресурсів

Президент США Дональд Трамп підтримує новий законопроєкт про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів. Про це у неділю, 29 червня, заявив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC News.

Грем повідомив про великий прорив щодо законопроєкту про 500% мита проти покупців російських енергоресурсів, який він просуває.

«Якщо ви купуєте товари з Росії та не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, накладається 500% тариф», – пояснив сенатор.

Грем нагадав, що понад 70% нафти з Росії купують Китай та Індія. Таким чином, вони фінансують російську військову машину.

«Мій законопроєкт дозволить президенту запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб утримати їх від підтримки військової машини Путіна та заманити його за стіл перемовин», – пояснив він.

Сенатор додав, що вперше Трамп сказав йому про підтримку законопроєкту під час нещодавньої гри у гольф. Він також зазначив, що планується ухвалити законопроєкт у Конгресі вже у наступному місяці – після традиційної перерви, яка завершиться 7 липня. Грем впевнений, що Трамп підпише документ після його ухвалення конгресменами.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відклали запровадження нових санкцій проти Росії за відмову припинити вогонь в Україні щонайменше до липня 2025 року. Законопроєкт не розглядали через війну Ізраїля та Ірану, а також податковий проєкт, попри широку підтримку сенаторів обидвох партій