Володимир Зеленський повідомив про відповідь України та партнерів на погрози країни-агресора

Президент Володимир Зеленський відреагував на нещодавню заяву російського диктатора Владіміра Путіна про посягання РФ щодо всієї України. У відповідь на це Київ проведе місяць особливих заходів. Про це президент заявив у зверненні в суботу, 21 червня.

Зокрема, Зеленський звинуватив Путіна в імперіалізмі. З його слів, російський очільник багато років говорить абсолютно відверто про наміри завоювати всю Україну та підпорядкувати собі Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан і всі місця, «куди можуть дістатись російські вбивці».

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія відкидає мирні пропозиції від представників усього світу: США, КНР, Європи, Бразилії, країн Африки, Індії тощо. Паралельно нині Путін намагається продовжити існування й іранського режиму.

У відповідь на незаконні заяви РФ, Україна ухвалила ряд нових рішень. Ідеться про:

запровадження нових внутрішніх санкцій проти співучасників російського вторгнення та сприяння ухваленню нового санкційного пакета проти РФ від міжнародних партнерів України. Зокрема, обмеження стосуватимуться компаній, що підтримують звʼязки з російською енергетикою та ОПК;

інвестиції в дрони – збільшення ресурсів для ударних і захисних безпілотників;

зміни в українському дипломатичному корпусі та управлінні інституціями.

«Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру. Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО: вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі ми будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей», – повідомив президент.

Нагадаємо, 18 червня видання Semafor повідомило, що США відклали запровадження нових санкцій проти Росії за відмову припинити вогонь в Україні щонайменше до липня 2025 року. Законопроєкт не розглядають через війну Ізраїля та Ірану, а також податковий законопроєкт Дональда Трампа.