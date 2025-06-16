Зеленський повідомив, що дані про плани росіян передали союзникам України

Російська Федерація планує атакувати українську енергетику й дані про загрози Україна уже передала МАГАТЕ і спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу. Про це у неділю, 15 червня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що попри обіцянки США, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об'єктах України. Президент наголосив, що наразі немає ознак, що у Москві готуються до завершення війни.

Він повідомив, що розвідка має дані щодо планів Росії про подальші атаки, і при цьому, зараз обстріли можуть бути менш помітними світу через ситуацію на Близькому Сході.

«Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході», – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що дані про плани росіян передали представникам Сполучених Штатів і Міжнародному агентству з атомної енергії.

«Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня росіяни атакували енергетичну та сільськогосподарську інфраструктуру у Кременчуці та його передмісті. Загалом тієї ночі росіяни випустили по Україні 183 дрони та 11 ракет різних типів – дві Х-47М2 «Кинджал», одну «Іскандер-М»/KN-23, чотири ракети «Іскандер-К» та чотири ракети «Калібр».