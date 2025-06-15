Наслідки атаки на Кременчук у ніч на 15 червня

У ніч на неділю, 15 червня, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Кременчуцькій громаді на Полтавщині. Під атаку потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільний сектор, повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА.

За даними голови ОВА Володимира Когута, росіяни атакували енергетичну та сільськогосподарську інфраструктуру у Кременчуці та його передмісті. Крім того, окупанти пошкодили приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Постраждалих внаслідок масованої атаки на Кременчук немає.

«Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС», – повідомив Когут.

За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни атакували Кременчуцьку громаду дронами та ракетами різних типів. Втім, скільки саме засобів повітряного нападу застосували росіяни проти міста, не уточнюється.

Зазначимо, у пресслужбі Повітряних сил повідомили, що Кременчук став основним напрямком ворожих повітряних цілей у ніч на 15 червня. Загалом росіяни випустили по Україні 183 дрони та 11 ракет різних типів – дві Х-47М2 «Кинджал», одну «Іскандер-М»/KN-23, чотири ракети «Іскандер-К» та чотири ракети «Калібр».

Повітряні сили повідомили, що ППО вдалося збити:

111 дронів типу Shahed (ще 48 локаційно втрачені),

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»,

три ракети «Іскандер-К»,

три ракети «Калібр».

Падіння збитих уламків зафіксували у шістьох локаціях.