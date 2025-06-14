Наслідки російської атаки на Запоріжжя

В ніч на суботу, 14 червня, росіяни випустили по Україні 58 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотники-імітатори. Внаслідок атаки у Запоріжжі загинула жінка. Про це повідомили у Повітряних силах та Нацполіції.

Росіяни запустили ударні БпЛА та безпілотники-імітатори з Брянська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. Українським військовим вдалося перехопити 43 дрони: 23 – збили, ще 20 – локаційно втрачені через дію засобів РЕБ.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Внаслідок російської атаки у селищі Рівнопілля Запорізької області загинула 81-річна жінка. Крім того, через російські обстріли у Запорізькому районі отримали поранення двоє поліцейських, які перебували на службі. Правоохоронці отримали множинні осколкові поранення кінцівок, вони перебувають у стані середньої тяжкості. За даними начальника ОВА Івана Федорова, росіяни атакували регіон 14 ударними безпілотниками.

«Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках», – повідомив Іван Федоров.

На місцях російських обстрілів працювали слідчі поліції та СБУ, за зібраними доказами вони відкрили кримінальні провадження за статтею «Воєнні злочини» (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).