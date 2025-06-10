Росіяни вночі масовано атакували Київ та Одесу, є загиблий та постраждалі
У Києві сталося сильне задимлення внаслідок атаки, а в Одесі пошкоджений житловий будинок
У ніч на вівторок, 10 червня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Під удар потрапили Київ та Одеса, у там є постраждалі та загиблий.
Окупанти з вечора атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники, а приблизно о 02:00 завдали удару по Києву балістичною ракетою з північного сходу, повідомили у пресслужбі Повітряних сил. Також росіяни спрямували дрони на місто – є влучання та падіння уламків на території Києва.
За даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків є пошкодження у низці районів. Так, через нічний обстріл:
- у Дарницькому районі є постраждалий внаслідок падіння уламків – за попередньою інформацією, залишки дронів впали на приватний будинок;
- ще одна людина постраждала в Оболонському районі – там зайнялося приміщення аптеки, уламки також впали на територію однієї зі шкіл та склади, які загорілися;
- у Шевченківському районі зайнялась пожежа у будівлі бізнес-центру;
За даними мера Києва, внаслідок нічної атаки росіян щонайменше четверо містян постраждали. Їх усіх госпіталізували.
Голова КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що рятувальники зафіксували пошкодження у сімох районах Києва. Зокрема, в Оболонському районі, за даними «Суспільного», частково пошкоджений житловий будинок та авто.
У кількох районах Києва спостерігається сильна задимленість. Місцеві телеграм-канали поширили світлини, на яких видно великий стовп диму, що здіймається над Києвом. Влада міста задимленість не коментувала. Нагадаємо, під час російської атаки на Тернопіль у ніч на 6 червня у місті також фіксували забруднення повітря – за даними місцевої влади, забруднення спричинило вигорання газу з балонів на промисловому підприємстві.
Також окупанти вночі завдали ударів по Одесі. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок російської атаки у місті загинув 59-річний чоловік, ще щонайменше четверо людей зазнали поранень.
Голова ОВА повідомив, що росіяни влучили дронами у пологовий будинок та житлові будинки в Одесі. За його словами, у пологовому ніхто не постраждав, оскільки персонал і пацієнти встигли евакуюватися.
«Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги», – повідомив Кіпер.
Наслідки нічної атаки наразі уточнюються.