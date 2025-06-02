У понеділок, 2 червня, російські окупанти завдали удару по Степногірській громаді Запорізької області, влучивши у місцеву пожежну частину. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 співробітників ДСНС, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними посадовці, росіяни атакували FPV-дроном пожежний підрозділ та службові авто, які рухалися дорогою Степногірської громади Васильківського району Запоріжжя. Через удар пошкоджені будівля пожежної частини та транспорт, постраждали рятувальники.

Спочатку Іван Федоров повідомив про чотирьох постраждалих співробітників ДСНС, проте згодом кількість поранених рятувальників зросла. Станом на 15:30 2 червня відомо про 12 поранених співробітників ДСНС.

Усіх поранених рятувальників госпіталізували. Один із них перебуває у вкрай важкому стані, інші – у стані середньої тяжкості. За даними пресслужбі ДСНС, поранені перебували в укритті, проте отримали поранення.

«Під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, 31 травня внаслідок російської атаки керованими авіабомбами загинула 9-річна дівчинка з села Долинка Пологівського району. Також поранення отримав 16-річний хлопець, який перебуває у важкому стані.