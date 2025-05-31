Наслідки атаки на житлову забудову села Долинка, 31 травня 2025 рік

Під ранок 31 травня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами (КАБами) по прифронтовому селу Пологівського району Запорізької області. Унаслідок атаки загинула дев’ятирічна дівчинка, поранень зазнав 16-річний хлопець. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм.

Федоров уточнив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові села Долинка Пологівського району.

«Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, авто та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, упродовж ночі та вранці влада Запоріжжя тричі оголошувала повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а також швидкісних ракет.

Додамо, що під ворожою атакою цієї ночі також були Херсонщина, Сумщина, Харківщина. Через обстріл Дніпровського району Херсону смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. У Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими БпЛА постраждала одна людина.