Пожежники ліквідували пожежу в тролейбусному депо Харкова, 30 травня 2025 рік

Уночі п’ятниці, 30 травня, Росія завдала чергового масованого удару по Харкову та області. Щонайменше 10 людей постраждали. Про це повідомили керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

О 03:16 Синєгубов повідомив про вибухи в кількох районах Харкова. За попередньою інформацією, у Слобідському районі міста зафіксували вісім влучань ворожих БпЛА. Через атаку гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки. Їм надали медичну допомогу.

Терехов уточнив, що масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території тролейбусного депо у Слобідському районі. Там виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

«Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень», – розповів мер.

Окрім комунального підприємства, пошкоджень зазнали понад 30 багатоквартирних будинків.

Окрім цього, російська армія вночі атакувала ударними дронами село Василів Хутір Чугуївської громади. Відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.

До слова, минулого тижня Росія вперше за час повномасштабного вторгнення атакувала Харків FPV-дроном з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета. На думку Терехова, у такий спосіб окупанти намагаються знайти «вразливі місця» в обороні міста.