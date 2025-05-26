Упродовж минулого тижня по Харкову зафіксували сім влучань

Уперше з 24 лютого 2022 року російські окупанти атакували Харків, застосувавши FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в понеділок, 26 травня.

«Уперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ», – ідеться в повідомленні.

Терехов зазначив, що це «нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти “вразливі місця” в обороні міста».

За словами мера, упродовж минулого тижня по Харкову було сім влучань. Унаслідок атак постраждали 11 людей, серед них – 14-річний підліток, який зазнав черепно-мозкової травми.

Також через обстріли пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні будинки, багатоповерхівки, друкарня та офіси.

Як писав ZAXID.NET, у ніч на 26 травня російські війська атакували Україну 9 ракетами та 355 безпілотниками. Командування Повітряних сил повідомило про влучання у п’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.