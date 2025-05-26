ППО збила 288 ворожих безпілотників

У ніч на понеділок, 26 травня, російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням рекордної кількості дронів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, цієї ночі Україну атакували 364 засоби повітряного нападу, зокрема:

9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС,

355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів.

Відомо, що станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, а також було знешкоджено 288 ворожих безпілотників на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

«233 – збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – додають у дописі.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 травня, Хмельницька область опинилася під черговою комбінованою атакою з боку російських військ. Під російською атакою опинилася також Запорізька область. Росіяни вдарили по селу Юнаківка, поранення отримали 60-річна жінка та 52-річний чоловік. у Харкові внаслідок атаки постраждали 3 людей.