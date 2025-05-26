У ніч на понеділок, 26 травня, Хмельницька область опинилася під черговою комбінованою атакою з боку російських військ. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За попередніми даними, внаслідок атаки в ніч на 26 травня ніхто не постраждав, однак є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

«Другу ніч поспіль Росія атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств», – написав Тюрін.

Під російською атакою опинилася також Запорізька область. Росіяни вдарили по селу Юнаківка, поранення отримали 60-річна жінка та 52-річний чоловік.

«Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч», – повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тоді як у Харкові внаслідок атаки постраждали 3 людей. Зафіксовано влучання в офісну будівлю та цивільне підприємство.

Нагадаємо, вночі 25 травня російські окупанти завдали масованого удару по Хмельниччині. Зокрема, під атакою опинилася Красилівська громада. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще п'ятеро людей отримали поранення.