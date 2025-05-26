Росіяни знищили на Чернігівщині склад «Агріко Україна»

Російські ракети та безпілотники, якими росіяни атакували Україну в ніч на 25 травня, знищили складські приміщення аграрного підприємства «Агріко Україна» на Чернігівщині. Збитки оцінюють у щонайменше 50 млн грн. Про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада на сторінці у Facebook.

Внаслідок російської атаки постраждав склад аграрного підприємства «Агріко Україна», де зберігалась картопля. Окрім продукції російський обстріл знищив вмонтоване на складі обладнання та сортувальний цех. Також значних пошкоджень зазнав зерновий склад.

«Повністю знищені виробничі запаси, які перебували в сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджено сільгосптехніку: трактори, саджалка, навантажувач Manitou та багато іншої. Техніка частково знищена, частково пошкоджена», – повідомив директор підприємства Микола Гордійчук.

Зазначається, що на підприємстві ще підраховують збитки, однак вже відомо, що вони становлять понад 50 млн грн.

За даними ДСНС, на складі внаслідок атаки виникла пожежа площею 1000 м². Загалом для ліквідації наслідків російської атаки на Чернігівщині залучали 15 рятувальників та 4 спецавтомобілі.

За інформацією Forbes, ТОВ «Агріко Україна» – українське представництво нідерландського кооперативу Agrico, що спеціалізується на селекції та виробництві насіннєвої картоплі.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 25 травня, росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні, атакувавши вісім областей. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.