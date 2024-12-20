Росіяни безпілотниками атакували склад «Сільпо» на Київщині

Російські безпілотники, якими окупанти атакували Київщину в ніч на 20 грудня, знищили склад замороженої продукції мережі супермаркетів «Сільпо». Вартість знищенних продуктів становить понад 400 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі торгово-промислової групи Fozzy Group.

«Внаслідок атаки БпЛА ворог зруйнував один зі складів мережі «Сільпо», на якому зберігалася заморожена продукція. Пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн. Наша команда працює над переналаштуванням логістики», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає. Вранці 20 грудня пресслужба ДСНС Київщини повідомила, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки БпЛА у Бориспільському районі. Надзвичайники гасили пожежу, яка зайнялась о 00:50 на території складського приміщення площею 15 000 м².

«До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади», – повідомляли вранці у ДСНС.

О 15:45 пожежу вдалося загасити. Для цього залучали 24 спецмашини та 72 рятувальники.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що росіяни в ніч на п’ятницю, 20 грудня, здійснили комбіновану атаку на Україну. У п’ятьох районах Києва зафіксували падіння уламків збитих російських ракет та дроні. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 12 – отримали поранення. П’ятьох постраждалих медики госпіталізували до лікарні.