Російська армія атакувала Київ близько сьомої ранку

Уранці 20 грудня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну. Влада та служби Києва повідомили, що уламки збитих російських ракет впали у п’яти районах міста. Наразі відомо про одного загиблого та 12 постраждалих.

Близько 06:43 Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку для всієї країни через зліт російського винищувача МіГ-31К. О 07:02 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Києві працює ППО. Після попереджали про запуск кількох ракет з півночі у бік Києва.

У Повітряних силах повідомили, що близько сьомої години ранку російські окупанти завдали удару по Києву п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та KN-23. Усі ворожі ракети знищили сили та засоби ППО.

«На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені», – зазначили в ПС.

Наслідки ракетного удару по Києву, 20 грудня 2024 рік (Усі фото – Влади та Костянтина Ліберових)

За оновленими даними влади Києва, поліції та надзвичайників, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в п’яти районах Києва:

Голосіївський район. Унаслідок атаки згоріли п’ять авто, пошкоджено офісну будівлю, а також декілька житлових будинків. У квартирі одного з будинків сталася пожежа – в приміщенні перебувала матір з дворічною дитиною – вони не постраждали. Також повідомлялось про пошкодження дороги й розгерметизацію газової труби.

«Внаслідок пошкодження тепломагістралі без тепла в Києві залишилося 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків», – написав керівник КМВА Сергій Попко.

За інформацією поліції Києва, внаслідок ракетної атаки загинув мешканець Голосіївського району, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

За іншою адресою у Голосіївському районі в будівлі бізнес-центру сталася пожежа на площі 60 м². Рятувальники зафіксували руйнування 14-15 поверхів. Постраждалих немає, триває розбір завалів.

Українська служба «Радіо Свободи» показала рятувальні роботи на місці пожежі в Голосіївському районі.

Солом’янський район. Унаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку вже загасили. Без постраждалих.

Шевченківський район. Виникла пожежа на території підприємства. У ДСНС повідомили, що пожежу на площі 100 м2 в адмінбудівлі вдалось загасити. Наразі там тривають роботи з розбирання конструкцій.

Дніпровський район. Уламки збитої ракети пошкодили паркан.

Печерський район. Співробітники ДСНС загасили пожежу в авто і гаражі.

Наслідки ракетного удару по Києву 20 грудня (Усі фото – КМВА)

Як повідомляє видання Forbes Ukraine, через російську ракетну атаку на Київ пошкоджено багатофункціональний комплекс «Торонто-Київ», куди входять бізнес-центр і готель Holiday Inn Kyiv. У компанії повідомили, що попередньо пошкоджено фасад будівель комплексу. Точно про обсяги руйнувань невідомо. У готелі евакуйовують гостей, постраждалих немає.

Уламки російської ракети пошкодили БФК «Торонто-Київ» (Фото ДСНС)

Також постраждав офісний центр Grand, власником якого є компанія Dragon Capital, та центральний офіс держбанку Sense Bank. В останньому повідомили, що попри пошкодження будівлі, банк продовжує працювати в штатному режимі. Співробітники банку втратили звʼязок зі колегою, який був близько до епіцентру вибуху на шляху до роботи.

Окрім цього, внаслідок російської ракетної атаки в Києві пошкоджено Миколаївський костел, що є унікальною пам’яткою національного значення. Вибухова хвиля пошкодила фасад зведеного у 1899–1909 роках костелу, а також вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч.

«У кістці пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі гоцької «троянди». Понівечино бетонну раму, а також зовнішнє та внутрішнє скління. додатково того, вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів — північної та південної вежі, відомих як Хрестоцвіти», – розповіли у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Пошкоджена будівля Миколаївського костелу в Києві (Фото КМВА)

Станом на 11:31 внаслідок ранкової атаки по Києву одна людина загинула й 11 постраждало. Серед поранених п’ятеро – госпіталізовані, повідомила Київська міська військова адміністрація.

У поліції Києва розповіли, що поранень зазнали люди віком від 19 до 58 років. У більшості з них – множинні осколкові поранення та забої. Загиблому чоловіку з Голосіївського району було 53 роки.

Доповнено о 13:38. Повідомляється про 12 поранених унаслідок ракетної атаки по Києву, з них – п’ятеро в лікарнях.