ППО працювала у 10 областях

У ніч на середу, 18 грудня, сили ППО збили 51 ворожий безпілотник. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська випустили 81-м ударний БПЛА типу «Shahed» і безпілотники інших типів із районів Брянська, Курська, Міллєрова та Орла.

Повітряні сили підтвердили збиття 51 ударного дрона. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Робота ППО 18 грудня

Крім цього, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

«Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила», – додають у дописі.

Раніше повідомляли, що полк «Птахи Мадяра» стане окремою бригадою безпілотних систем ЗСУ. У зв'язку з розширенням командир підрозділу оголосив про набір особового складу.