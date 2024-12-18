Російські війська вночі атакували Україну 81 БПЛА
Влучань не зафіксовано, інформація щодо постраждалих також не надходила
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У ніч на середу, 18 грудня, сили ППО збили 51 ворожий безпілотник. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Російські війська випустили 81-м ударний БПЛА типу «Shahed» і безпілотники інших типів із районів Брянська, Курська, Міллєрова та Орла.
Повітряні сили підтвердили збиття 51 ударного дрона. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Робота ППО 18 грудня
Крім цього, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
«Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила», – додають у дописі.
Раніше повідомляли, що полк «Птахи Мадяра» стане окремою бригадою безпілотних систем ЗСУ. У зв'язку з розширенням командир підрозділу оголосив про набір особового складу.