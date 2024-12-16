Вранці 16 грудня Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили три БпЛА типу Shahed.

«Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Дякую ЗСУ», – повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу у Хмельницькій області 16 грудня оголошували двічі: з 05:21 до 07:43 та з 08:22 до 09:32. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 49 ударними дронами. Сили ППО знищили 27 з них. Ще 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, адже були локаційно втрачені.