19 ворожих безпілотників були локаційно втрачені

У ніч на понеділок, 16 грудня, російські військові атакували Україну 49 безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові запустили з Брянська та Орла для атаки на українські міста 49 ударних БПЛА та дронів інших типів.

Робота ППО 16 грудня

Сили ППО збили 27 безпілотників у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Крім цього, через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, адже були локаційно втрачені.

«Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила», – додають у дописі.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 15 грудня, росіяни здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши безпілотники та зенітну керовану ракету. Унаслідок атаки є постраждалі та руйнування