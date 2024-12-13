Вночі та вранці у п’ятницю, 13 грудня, російські окупанти атакували Україну, застосувавши рекордну кількість безпілотників та ракет. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили шість ракет і один ударний дрон типу Shahed.



«Внаслідок атаки пошкоджений фасад будинку, вікна приватного будинку. На місцях події працюють усі відповідні служби. Станом на цю годину звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що 13 грудня повітряну тривогу у Хмельницькій області оголошували двічі: з 02:21 до 04:29, з 07:21 до 09:56. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 94 ракетами та 193 ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 80 крилатих ракет різних типів; 1 балістичну ракету «Іскандер-М»; 80 ударних БпЛА. Крім того, 105 дронів не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – у Білорусь.