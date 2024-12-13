Під прицілом РФ були об'єкти енергетичної інфраструктури

Вранці 13 грудня Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття крилатими ракетами та ударними БпЛА. В Івано-Франківській ОВА назвали атаку наймасованішою з початку повномасштабної війни з РФ.

Повітряна тривога на Прикарпатті почалася о 5:56 і тривала 4 години. О 8:26 Повітряні сили ЗСУ попередили про групу ракет, а о 9:08 про «Кинджал», які наближаються до Івано-Франківської області.

Окрім крилатих ракет, РФ атакувала Прикарпаття ударними БпЛА. Голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук повідомила про влучання.

«Вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабноі війни. Під прицілом – об’єкти критичної інфрастурктури. Є влучання. Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки», – написала Світлана Онищук у Facebook.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, одну з цілей сили ППО збили у небі над громадою. Уламки впали на обійсті в одному з сіл, обійшлося без жертв.

«Франківці мали можливість чути, як збивали ракети, шахеди над містом. Основний удар йшов по електро- й газовій інфраструктурі. Це в основному стосується області», – сказав Руслан Марцінків.

У ДТЕК повідомили, що у Бурштинській громаді через ракетний обстріл призупиняють подачу тепла та гарячої води.

Президент Володимир Зеленський, зазначив, що 13 грудня Росія запустила по Україні 93 ракети, 81 вдалося збити. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників.