Наслідки ранкової ракетної атаки по Києву

У ніч на п’ятницю, 20 грудня, російські загарбники здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та авіаційні ракети. Загалом ворог випустив 72 цілі, повідомили в Повітряних силах.

Росіяни розпочали свою атаку о 19:00 19 грудня. Упродовж вечора та ночі в повітряному просторі України зафіксували:

балістичну ракету «Іскандер-М», яку випустили із Ростовської області;

керовану авіаційну ракету Х-59/69, випущену із Курської області;

65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники інших типів, що випустили із Брянська, Міллерова, Орла та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – ідеться в повідомленні.

За інформацією командування Повітряних сил, внаслідок нічного ракетного-дронового удару пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.



Також близько 07:00 20 грудня росіяни завдали удару по Києву п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та KN-23. Пуски повітряних цілей здійснювались із Воронезької та Брянської області Росії

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет Іскандер-М і KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву. На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені», – зазначили в ПС.

Результати роботи протиповітряної оборони 20 грудня (Інфографіка Повітряних сил)