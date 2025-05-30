Внаслідок російської атаки були пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури у Красилівській громаді

У реанімаційному відділенні Красилівської багатопрофільної лікарні померла пенсіонерка, яка постраждала внаслідок російської атаки по Хмельниччині 25 травня. Про це у пʼятницю, 30 травня, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його інформацією, 73-річна мешканка Красилова постраждала внаслідок російської атаки 25 травня. Жінку госпіталізували у важкому стані з численними травмами.

«На жаль, врятувати її життя не вдалося. У пʼятницю, 30 травня, Станіслава Йосипівна померла у лікарні», – повідомив Сергій Тюрін.

Нагадаємо, вночі 25 травня російські окупанти завдали масованого удару по Хмельниччині. Зокрема, під атакою опинилася Красилівська громада. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще п'ятеро – отримали поранення. Також були пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури.