Команда Трампа визначить зброю зі складів для екстреної передачі Україні

Президент США Дональд Трамп уперше після повернення в Білий дім готує пакет військової допомоги Україні, який буде надано за президентськими повноваженнями. Про це у четвер, 10 липня, повідомило Reuters.

За даними агентства, команда Трампа визначить зброю зі складів для екстреної передачі Україні, йдеться про пакет орієнтовною вартістю близько 300 млн дол. Серед допомоги можуть опинитися оборонні ракети Patriot та наступальні ракети середньої дальності. До цього адміністрація Трампа надсилала Україні лише ту зброю, яку погодили ще за президентства Джо Байдена.

«Цей крок свідчить про нову зацікавленість політика в захисті України», – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Варто зазначити, що президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів дозволяють главі держави оперативно перекидати зброю з національних запасів союзникам у надзвичайних ситуаціях. США загалом мають ще близько 3,86 млрд дол. для таких поставок.

Пентагон і Білий дім наразі офіційно не коментували цю можливість.

Поставки зброї від США

2 липня США припинили поставки Україні низки пріоритетного озброєння. Зокрема, йшлося про ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні ракетні системи GMLRS, 155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси, ракети Stinger та Hellfire. У Білому домі заявили, що «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними». За даними ЗМІ, Пентагон ухвалив рішення на тлі начебто недостатньої кількості озброєння. Втім, комісія, яка провела перевірку оборонних запасів США, не виявила критичного дефіциту.

9 липня CNN із посиланням на низку американських чиновників повідомило, що за призупинення надання деяких оборонних поставок відповідав Піт Гегсет, який не сповістив Білий дім про припинення частини військової допомоги для України. Причиною могла стати недостатня координація з міжвідомчими партнерами.

8 липня Трамп заявив, що США відновлять поставки зброї до України, а у Пентагоні підтвердили, що Україна отримає додаткову допомогу.

10 липня повідомили, що адміністрація Дональда Трампа вже відновила постачання частини озброєння до України. Зокрема, йдеться про відновлення поставок 155-мм боєприпасів та високоточних ракет GMLRS