Чи повну партію обіцяної раніше зброї США передасть Україні, наразі невідомо

Адміністрація Дональда Трампа вже відновила постачання частини озброєння до України. Зокрема, йдеться про відновлення поставок 155-мм боєприпасів та високоточних ракет GMLRS, повідомило у четвер, 10 липня, агентство Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

За словами співрозмовників агентства, які спілкувалися на умовах анонімності, США вже постачають 155-мм артилерійські снаряди. Крім того, Сполучені Штати відновили поставки мобільних реактивних ракет GMLRS.

Скільки саме зброї направили України, американські чиновники не уточнили. Також невідомо, чи була партія озброєння повною.

Зазначимо, відновлення військових поставок до України відбулося після того, як на припинення постачання деяких видів озброєння до України відреагував Дональд Трамп. 8 липня він заявив, що США відновлять поставки зброї до України, а у Пентагоні підтвердили, що Україна отримає додаткову допомогу. За даними WSJ, наразі адміністрація Трампа розглядає можливість передати Україні додаткову систему ППО Patriot.

Нагадаємо, 2 липня США припинили поставки Україні низки пріоритетного озброєння. Зокрема, йшлося про ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні ракетні системи GMLRS, 155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси, ракети Stinger та Hellfire. У Білому домі заявили, що «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними».

За даними медіа, Пентагон ухвалив рішення на тлі начебто недостатньої кількості озброєння. Втім, комісія, яка провела перевірку оборонних запасів США, не виявила критичного дефіциту.

9 липня CNN із посиланням на низку американських чиновників повідомило, що за призупинення надання деяких оборонних поставок відповідав Піт Гегсет, який не сповістив Білий дім про припинення частини військової допомоги для України.

Причиною могла стати недостатня координація з міжвідомчими партнерами – зупинка могла статися після того, як Трамп доручив Гегсету надати оцінку арсеналів США на тлі ескалації на Близькому Сході, проте не надав конкретних вказівок щодо припинення допомоги Україні. Рекомендація зупинити поставки зброї до України надійшла від заступника Гегсета Елбріджа Колбі.