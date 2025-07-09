Наразі чиновники адміністрації Трампа вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше ППО Patriot

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передати України ще одну додаткову американську систему ППО Patriot. Про це повідомило 8 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на двох американських чиновників.

За даними співрозмовників видання, Дональд Трамп може ухвалити рішення про передачу додаткової системи ППО на тлі своїх обіцянок посилити Україну, яка «має бути здатна захистити себе». Наразі чиновники адміністрації Трампа вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше ППО Patriot.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомило, що в Україні розміщені вісім систем Patriot, дві з яких перебувають на модернізації. Ще одну систему ППО мали передати Україні з Ізраїлю до літа 2025 року. Крім того, країни-партнери обговорюють передачу ще однієї системи ППО з Німеччини чи Греції.

WSJ повідомило, що США передали Україні всього три системи Patriot. Ще три установки передала Німеччина, а ще одну Patriot Україна отримала від консорціуму європейських країн.

Що відбувається з військовою допомогою США до України

2 липня низка західних ЗМІ повідомила, що США припинили постачати Україні низку пріоритетного озброєння, зкоерма оборонного. Йшлося про ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні ракетні системи GMLRS, 155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси, ракети Stinger та Hellfire.

Згодом одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі підтвердила інформацію, зазначивши, що «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними». За даними медіа, Пентагон ухвалив рішення на тлі начебто недостатньої кількості озброєння. Втім, комісія, яка провела перевірку оборонних запасів США, не виявила критичного дефіциту.

На повідомлення про припинення оборонних поставок зі США відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що Україна з’ясовує деталі щодо припинення військової допомоги.

Вже 4 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, яку назвав «напевно, найкращою за весь час». До того Трамп зідзвонився з російським диктатором Владіміром Путіним – після телефонної розмови президент США був «дуже розчарований», оскільки не вдалося досягнути жодного прогресу.

Вже 8 липня Дональд Трамп повідомив, що США збираються надати більше озброєння Україні. За його словами, йдеться здебільшого про оборонні засоби. Інформацію про передачу зброї підтвердили у Пентагоні – заява речника міністерства оборони США свідчить, що країна відновить постачання попередньо виділеної військової допомоги та надасть нову.