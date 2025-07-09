Піт Гегсет не поінформував Білий дім та Держдеп про призупинення військової допомоги Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет не повідомив Білий дім про призупинення поставок озброєння для України, яке сталося 2 липня. Причиною могла стати недостатня координація з міжвідомчими партнерами, повідомило у середу, 9 липня, CNN із посиланням на п’ять джерел в адміністрації Дональда Трампа.

За даними співрозмовників телеканалу, це вже другий випадок, коли Гегсет вирішив зупинити постачання зброї до України. Вперше це сталося в лютому після конфлікту Трампа та Зеленського у Білому дому – втім, рішення швидко скасували.

Президент США Дональд Трамп 7 липня заявив, що не є відповідальним за призупинення постачання Україні. Співрозмовники CNN повідомили, що держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець з питань України Кіт Келлог також не отримували попередження про зупинку поставок, і дізналися про це зі ЗМІ.

Водночас у коментарі телеканалу речник Пентагону Кінгслі Вілсон заявив, що Гегсет «забезпечив президентові основу для оцінки постачання військової допомоги та оцінки наявних запасів», і ці дії скоординували в уряді. На запитання журналістів, чи попереджав Піт Гегсет про призупинення постачання зброї, речниця Білого дому Каролін Лівітт відповіда, що Пентагон провів перевірку власного озброєння, «щоб забезпечити відповідність усієї підтримки, яка надається всім іноземним державам, інтересам США».

Ще двоє джерел CNN розповіли, що Гегсет не повідомив Білий дім про припинення поставок через те, що в нього немає керівника апарату чи довірених радників навколо, які могли б скоригувати його щодо координації важливих політичних рішень. Ймовірно, зупинка частини військової допомоги відбулася після того, як Трамп доручив Гегсету надати оцінку арсеналів США на тлі ескалації на Близькому Сході, проте не надав конкретних вказівок щодо припинення допомоги Україні. За даними джерел CNN, рекомендація зупинити поставки зброї до України надійшла від заступника Гегсета – Елбріджа Колбі.

Нагадаємо, заява Дональда Трампа про надання додаткової військової допомоги Україні пролунала на тлі повідомлень, що США зупинили постачання деякого озброєння до України. 2 липня низка західних ЗМІ повідомила, що йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні ракетні системи GMLRS, 155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси, ракети Stinger та Hellfire.

Згодом одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі підтвердила інформацію, зазначивши, що «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними». За даними медіа, Пентагон ухвалив рішення на тлі начебто недостатньої кількості озброєння. Втім, комісія, яка провела перевірку оборонних запасів США, не виявила критичного дефіциту.

8 липня, після телефонної розмови з Володимиром Зеленським, Трамп оголосив про відновлення поставок озброєння до України. Водночас у Пентагоні повідомили, що США також нададуть додаткове оборонне озброєння. За даними WSJ, наразі Трамп розглядає можливість надати Україні додаткову систему ППО Patriot, а його адміністрація вивчає, чи можуть інші країни надати Україні більше американських ППО.