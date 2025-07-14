Трамп не уточнив, скільки саме комплексів отримає Україна від США

США надішлють Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це в неділю, 13 липня, заявив президент США Дональд Трамп, перебуваючи на об’єднаній базі військовій Ендрюс, передає агентство Reuters 14 липня.

«Ми надішлемо Patriot, які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається», – сказав Трамп журналістам.

Глава Білого дому не уточнив, скільки саме комплексів він планує відправити Україні, однак зазначив, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість. За словами Трампа, Україні передадуть «деяку кількість» систем ППО.

«В основному ми збираємося відправити їм різні зразки дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і це те, чого ми хочемо», – сказав президент США.

Цього тижня запланована зустріч президента США Дональда Трампа з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити Україну та інші питання, додає агентство.

За даними джерел Axios очікується, що 14 липня Трамп також зробить заяву про «агресивний» план військової допомоги Україні. До пакета може ввійти наступальна зброя, а саме далекобійні ракети.

Нагадаємо, 13 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував рекордне постачання зброї для України. Також він очікує, що США запровадять нові жорсткі санкції щодо Росії та її союзників, зокрема Китаю, Індії і Бразилії.