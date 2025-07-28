Дональд Трамп скоротить термін, наданий Путіну для припинення війни проти України

Дональд Трамп планує скоротити 50-денний термін, який дав російському диктатору Владіміру Путіну для припинення війни проти України. Про це президент США заявив у понеділок, 28 липня, під час зустрічі з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

За словами Трампа, він розчарований діями Путіна. Президент США наголосив, що неодноразово обговорював з російським диктатором завершення війни проти України, однак дії Путіна вказують на те, що він не дотримується своїх обіцянок. Зокрема, Трамп зауважив, що після розмов про припинення вогню, російська армія продовжує обстрілювати українські міста.

«У нас були обговорення, і ми думали, що вже неодноразово дійшли якогось рішення. А потім президент Путін починає запускати ракети в якесь місто, наприклад, Київ, вбиває багато людей, і я говорю: так не можна. Тож подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований у президенті Путіні. Тому нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого числа», – заявив Дональд Трамп.

Президент США висунув Путіну новий ультиматум – припинення війни не пізніше, ніж через 12 днів. Також Дональд Трамп вкотре пригрозив Росії вторинними санкціями у разі відмови укласти мирну угоду.

«Я збираюся встановити новий термін – приблизно 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня, немає сенсу чекати. Я хочу бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу», – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп анонсував передачу Україні озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони Patriot. Таке рішення президент США ухвалив на тлі невдоволення діями російського диктатора Путіна, який систематично відкидає пропозиції встановити режим тиші. Також Трамп пригрозив Путіну масштабними санкціями, якщо той протягом 50 днів не укладе з Україною мирну угоду.