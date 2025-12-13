На території Польщі зупинили потяг Перемишль – Київ через повідомлення про замінування

У суботу, 13 грудня, два міжнародні рейси «Укрзалізниці» зупинили через повідомлення про нібито замінування. Пасажирів евакуювали з потягів Перемишль – Київ та Бухарест – Київ. Про це повідомили у соцмережах, а також у прикордонній службі Молдови.

Зокрема, у суботу через повідомлення про нібито мінування зупинили на території Польщі потяг Перемишль – Київ. Як розповіла «Суспільному» пасажирка потяга, він зупинився майже відразу після відправлення.

«Для нас огородили зону, бо ми, виходить, зараз нелегально перебуваємо на території Польщі. Потяг лиш відправився у рейс і майже одразу повідомили про мінування», – зазначила вона.

Працівники «Укрзалізниці» відзначили, що на території Польщі з таким стикаються вперше, тому наразі з’ясовують алгоритм перевірки.

Крім цього, за даними прикордонної служби Молдови, їхні правоохоронці перевіряли ймовірне замінування міжнародного пасажирського поїзда сполученням Бухарест – Київ в прикордонному секторі Отаци.

«12:57 було активовано сигнал “Вибуховий BRAVO” після отримання інформації через Північний регіональний координаційний центр. Попередньо, о 12:50 на пункті пропуску Валчинець супроводжуючий поїзда отримав повідомлення від диспетчерської служби CFM про тривогу, передану українською залізницею», – йдеться у дописі.

Йшлося про дзвінок на гарячу лінію з інформацією про можливе замінування поїзда №100, який складався з чотирьох вагонів. На той момент він перебував у пункті пропуску на виїзді з Молдови. Після надходження сигналу всі компетентні служби були оперативно сповіщені та залучені до перевірки.

В «Укрзалізниці» станом на 16:30 офіційно про ці інциденти не повідомляли.

Доповнено о 17:26. Речниця поліції Перемишля повідомила, що у потязі Перемишль – Київ оголошували евакуацію через підозрілий пакунок. У вагонах на той момент було близько 480 пасажирів.

«Відповідно до процедур, передбачених на такі випадки, було вирішено евакуювати потяг», – додала вона.

Підозрілих предметів співробітники поліції не виявили, наразі вони розслідують обставини інциденту.

Нагадаємо, 31 жовтня у Сербії повністю призупинили пасажирські перевезення залізницею. Це відбулося після анонімного повідомлення про масоване замінування.