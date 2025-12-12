Нові потяги до Львова рухатимуться з Прикарпаття та Волині

З неділі, 14 грудня, «Укрзалізниця» вводить новий графік руху поїздів на різних напрямках. Зокрема, компанія додала нові регіональні рейси, щоб розвантажити маршрути заходом України, повідомили у пʼятницю, 12 грудня, у пресслужбі «Укрзалізниці».

Так, компанія запроваджує чотири нові потяги з кінцевою точкою у Львові. Вони рухатимуться Прикарпаттям та Волинню.

З 14 грудня можна буде придбати квитки на такі поїзди:

№808/807 Львів – Ворохта (10:51 - 14:19)

№808/807 Ворохта – Львів (16:38 - 20:26)

№810/809 Львів – Ворохта (15:51 - 20:20)

№810/809 Ворохта – Львів (06:10 - 10:07)

За даними «Укрзалізниці», ці рейси мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори.

Також зʼявиться можливість купити квитки на нові потяги сполученням Львів – Ковель. Ці поїзди мають зробити рух західними областями більш комфортним:

№840 Львів – Ковель (05:20 - 08:42)

№841 Ковель – Львів (09:42 - 13:07)

№842 Львів – Ковель (14:10 - 17:33)

№843 Ковель – Львів (18:33 - 22:00)

Крім того, компанія додала прямі рейси Київ – Житомир – Конотоп. До міст двічі на день їхатиме модернізований електропоїзд.

Нагадаємо, наприкінці листопада у пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що з 14 грудня запрацює новий річний розклад поїздів від Києва до Львова. Потяги відправлятимуться щогодини в один і той же час за стабільним повторюваним розкладом – за тактовим принципом.

Також «УЗ» анонсувала вісім нових міжнародних сполучень і три внутрішні, які працюватимуть впродовж 2025-2026 років. Йдеться про поїзди:

№47/48 (Краматорськ) Барвінкове – Чоп,

№33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ

№113/114 Харків – Ужгород (за новим маршрутом)

До слова, на початку грудня для українців стартував перший етап пілотної програми «3000 км Україною». Відповідно до нього мешканці прифронтових територій можуть безкоштовно приїхати до Києва чи Львова, а також долучитися до святкових «Чарівних експресів». На які саме потяги можна отримати безкоштовні квитки, читайте у матеріалі.