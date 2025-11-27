«Укрзалізниця» повідомила, що з 14 грудня з’явиться вісім нових міжнародних сполучень і три внутрішні, які працюватимуть впродовж 2025-2026 років, йдеться у повідомленні компанії, опублікованому в четвер, 27 листопада.

Крім того, «Укрзалізниця» планує збільшити кількість місць на 20% у пікові періоди. За рік компанія хоче запропонувати пасажирам додатково два мільйони місць.

«Цього року ми ставимо перед собою ще більш амбітні цілі щодо пасажиропотоку. А оскільки наш парк рухомого складу залишається обмеженим, то задля перевезення ще більшої кількості пасажирів ми зобов’язані стати значно більш ефективними. Тому розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок», – заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове – Чоп

Новий поїзд для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів «для останньої милі») сполучення з рештою України. Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, Укрзалізниця пропонує додатковий рейс для регіону, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси.

Новий поїзд №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ

Рейс поєднає центральні регіони з Прикарпаттям

Оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків – Ужгород

«Бахмутський рейс», який є ключовим для Полісся та Волині, продовжать до Закарпаття. Рейс дозволить з Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до Славсько та Ужгород, водночас зберігаючи сполучення з Сумщиною та Харківщиною.



«Укрзалізниця» зазначає, що в напрямку гірських реабілітаційних центрів та курортів у новому графіку прокладено вже понад 40 рейсів, понад половина з яких – із прифронтових областей.



Також на постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів – Ворохта, який виконує сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

«Окрім цього, з 14 грудня на напрямку Київ – Львів запровадять тактовий рух. «Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для “позапікового” періоду», – зазначили в компанії.

Розклад для нових рейсів в «Укрзалізниці» поки не зазначили.