Наразі на залізниці тривають перевірки

У п’ятницю, 31 жовтня, у Сербії повністю призупинили пасажирські перевезення залізницею. Це відбулося після анонімного повідомлення про масоване замінування, повідомив сербський телеканал РТС.

До залізничної компанії «Србијавоз» надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про масоване мінування потягів. За словами аноніма, на всіх поїздах на кожному з напрямків встановлені вибухові пристрої. Крім того, у повідомленні йшлося про замінування колій.

Через повідомлення компанія оголосила про призупинення руху всіх поїздів «заради захисту життів пасажирів і машиністів». Наразі там тривають перевірки.

У пресслужбі «Србијавоз» повідомили, що активно співпрацюють із сербським МВС для якнайшвидшого врегулювання ситуації.

Зазначається, що повідомлення про масоване мінування надійшло напередодні роковин трагедії у місті Новий Сад. Нагадаємо, там 1 листопада 2024 року обвалився бетонний навіс на місцевому вокзалі. Внаслідок руйнування частини будівлі загинули 16 людей. Навіс відкрили після реконструкції у 2024 році, тому в країні почалися антиурядові протести – мітингувальники звинуватили владу у корупції та вимагали відставки прем’єр-міністра Мілоша Вучевича, який її допустив.

У січні 2025 року Вучевич подав у відставку, проте протести продовжилися – мітингарі почали вимагати відставки президента, якого звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти суперників та обмеженні свободи ЗМІ.

Александар Вучич та його оточення відкидають звинувачення у корупції. Президент також відкинув можливість дострокових виборів. Наразі його коаліція в парламенті має 156 з 250 місць. Зазначимо, президентські та парламентські вибори заплановані на 2027 рік, коли закінчиться термін Вучича.