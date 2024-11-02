Тіла 14 людей дістали з-під завалів

У сербському місті Новий Сад стався обвал частини бетонного навісу на місцевому залізничному вокзалі. Внаслідок обвалу загинули 14 людей, повідомило у п’ятницю, 1 листопада, РТС.

Інцидент стався приблизно о 12:50 у північному місті Новий Сад, де нещодавно провели реконструкцію навісу на місцевому вокзалі. 2 листопада у Сербії оголосили день жалоби.

Під час розбору завалів рятувальники дістали 14 загиблих людей. Серед них – шестирічна дівчинка. Ще троє людей зазнали поранень.

Зазначається, що восьмеро загиблих людей були сербами, ще одна людина – громадянин Македонії. Особи ще п’ятьох загиблих внаслідок обвалу наразі встановити не вдалося.

Вокзал, зведений у 1964 році, з 2021 року реконструювали – у липні 2024 року його відкрили після ремонту. Реконструкцією вокзалу займався консорціум китайських компаній CRIC-CCCC.

Втім, сам навіс не реконструювали – за словами міністра будівництва Горана Весича, невдовзі з’ясують, хто визначав стан навісу та чому його не реконструювали. Про політичну та кримінальну відповідальність для причетних також заявив президент Сербії Александр Вучич.