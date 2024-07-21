Рятувальники деблокували та надали постраждалому домедичну допомогу

В Одеському порту через руйнування складської будівлі загинув чоловік, іншого шпиталізували до лікарні. Як повідомляє пресслужба ДСНС Одещини, випадок стався увечері суботи, 20 липня.

За попередніми даними, причиною руйнування стало порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події наразі встановлюються.

Працівникам ДСНС вдалось дістати з-під завалів чоловіка 1990 року народження. На місці рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам. Іншого чоловіка 1993 року народження врятувати не вдалось, додали у службі рятувальників.