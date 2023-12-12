Обвал стався під час капітального ремонту підпірної стіни на вулиці Лютеранській

У Печерському районі Києва під час капітального ремонту обвалилася підпірна стіна для утримання ґрунту. Внаслідок обвалу, який стався у понеділок, 11 грудня, загинув один будівельник, ще один отримав травми, повідомили у прес-службі Київської міської ради.

Обвал стався під час капітального ремонту підпірної стіни на вулиці Лютеранській, 7/10, який проводиться на замовлення Печерської РДА. На роботах були присутні чотири працівники підрядної організації.

«Внаслідок цього загинув один із робітників, іншого з травмами госпіталізовано до лікарні», – повідомили у прес-службі міськради.

Пізніше у прес-службі Київської міської прокуратури повідомили, що внаслідок обвалу постраждало троє працівників. Їх госпіталізували до лікарні.

Відповідно до закупівельних договорів, капітальний ремонт проводить житомирська компанія-підрядник ТОВ «ЛКБУД». Роботи виконувалися згідно з проєктно-кошторисної документації, розробленої київською ТОВ «Інжинірингова компанія «Аркон». За ремонтні роботи ТОВ «ЛКБУД» отримав майже 900 тис. грн, а «Аркон» – майже 155 тис. грн за проектні роботи. Замовником капремонту є Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в місті Києві.

За фактом обвалу у Київській міській прокуратурі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, наприкінці вересня у центральному районі Києва під час ремонту на проїжджу частину обвалився Дегтярівський міст. Київська міськрада витратила майже 1 млрд грн на його ремонт. За даними активіста Сергія Стерненка, збитки, спричинені обвалом, можуть становити приблизно 300 млн грн. Завершити реконструкцію мосту планували до кінця 2023 року.