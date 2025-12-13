Україна отримала всі обіцяні боєприпаси

Чехія виконала обіцянку щодо постачання Україні 1,8 млн артилерійських боєприпасів, повідомив у суботу, 12 грудня, колишній премʼєр-міністр країни Петер Фіала. На її виконання знадобилося півтора року.

«Я пообіцяв цього року передати захисникам України 1 800 000 одиниць великокаліберних боєприпасів. Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету», – написав він на сторінці в Х.

Нагадаємо, поставки боєприпасів калібру 155 мм та 122 млн в межах «чеської ініціативи» розпочалися у червні 2024 року. За цей час до ініціативи долучилася низка європейських країн, які профінансували передачу снарядів Україні.

У травні 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зможе отримати обіцяні 1,8 млн снарядів у межах «чеської ініціативи» до кінця року.

Нагадаємо, восени 2024 року Україна та Чехія також оголосили про налагодження спільного виробництва боєприпасів калібру 155 мм. Відповідно до домовленостей, виготовлення боєприпасів розпочалося 2025 року, а до 2026 року його обсяг сягне 300 тис. одиниць на рік.