У Львові частково відновлюють роботу критичні підприємства

У ніч на середу, 7 січня, у Львові через зміни Кабміну про визначення критичності підприємств частина лікарень та комунальний електротранспорт були відключені від електроенергії. Через відсутність світла у місті на маршрути виїхало менше тролейбусів та трамваїв.

Також частина медичних закладів Львова була відключена від централізованого електропостачання та працювала на дизельних генераторах. Завдяки цьому лікарні продовжували працювати у штатному режимі.

Відео Андрій Садовий

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що відбулися розмови з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко, в. о. міністра енергетики Артемом Некрасовим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Відтак у місті частково відновлено електропостачання по об’єктам критичної інфраструктури.

«Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення «збалансувати» електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють» – повідомив Андрій Садовий.

Наразі у місті напрацьовують рішення, яке б унеможливлювало подібні ситуації в майбутньому. Міський голова запевнив, що питання буде врегульовано, і подібні відключення критичної інфраструктури більше не повторюватимуться.

Згодом на львівську ситуацію з відключенням електрики для лікарень зреагувала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час дії графіків обмеження електропостачання, і це закріплено у рішенні Кабміну про заходи із забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 років.

Очільниця уряду заявила, що органи контролю, включно з Держенергонаглядом, оперативно перевірять можливі порушення, зокрема у Львові.