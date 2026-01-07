У Львові через графіки погодинних відключень не курсує частина тролейбусів та трамваїв

У зв’язку із переведенням електротранспорту на загальні графіки погодинних відключень у середу, 7 січня, у місті не курсує частина тролейбусів та трамваїв. Про це повідомили у пресслужбі міста.

Як йдеться в повідомленні, близько з 6:00 години ранку знеструмлені тягові підстанції, які живлять електротранспорт на вулицях Городоцькій, Виговського, Зеленій та Стуса. Відтак у місті не курсують тролейбуси № 23, 24, 27, 30, 31, 32.

Менше на маршрути виїхали тролейбуси № 22 та № 33. Також частково курсують трамваї в районі залізничного вокзалу. Мова йде про трамваї № 1, 4, 6, 8, 9.

Для забезпечення транспортного сполучення тролейбусні маршрути частково продублювали автобусами, зокрема:

• замість тролейбуса № 27 курсують автобуси № 52, 84;

• № 23 — автобуси № 21, 11;

• № 24 — автобуси № 46, 37;

• № 30 — автобус № 30;

• № 32 — автобуси № 20, 32.

У місті трамваї № 1, 6, 9 курсують за частково зміненими схемами. Замість трамваїв № 4 та № 8 тимчасово організовано рух дублюючого автобусного маршруту № 8т «Площа Галицька – просп. Червоної Калини».

«Ми залучаємо дублюючі автобуси на найбільш навантажені напрямки. Подальші рішення залежатимуть від розвитку ситуації в енергосистемі. Відтак ці зміни не є остаточними. За попередньою інформацією, з 9:30 можливі відключення інших підстанцій, що може вплинути на роботу ще частини маршрутів. Про всі оновлення буде повідомлено додатково» – повідомляють у міській раді.

Автобусні маршрути, що частково або повністю дублюють роботу трамвайних маршрутів:

• трамвай № 1 «Зал. вокзал — Погулянка» – автобус № 29 «Зал. вокзал – Винники», а також автобуси № 47а, 92;

• трамвай № 2 «Коновальця – Пасічна» – тимчасовий автобус № 2т «Коновальця — Пасічна»

• трамвай № 3 «Аквапарк – Соборна» – автобус № 45 «Вікторія Гарденс – Барвінських», автобуси № 9, 21, 48.

• трамвай № 4 «Залізничний вокзал – Вернадського» – автобус № 41 «Галицьке перехрестя – Сихівська», а також № 16, 32, 53.

• трамвай № 6 «Зал. вокзал – Миколайчука» – автобус № 20 «Суботівська – Польова», також автобус № 34.

• трамвай № 7 «Ковча – Погулянка» – автобус № 61 «Підрясне – Підбірці» та автобус № 6а.

• трамвай № 8 «Площа Соборна – Вернадського» – тимчасовий автобус № 8т «Площа Галицька – Вернадського», також автобус № 53.

• трамвай № 9 «Залізничний вокзал – Торф’яна» – автобус № 41 «Галицьке перехрестя – Сихівська», також № 20, 31, 34.

Поруч із тролейбусними маршрутами курсують такі автобусні маршрути:

• тролейбус № 22 «Автовокзал – Університет» – автобус № 10 «Зал. вокзал – Кінг Кросс»

• тролейбус № 23 «Ряшівська – Автовокзал» – автобус № 21 та № 11.

• тролейбус № 24 «Шота Руставелі – пр. Червоної Калини» – автобуси № 37, 46.

• тролейбус № 25 «Шота Руставелі – Автовокзал» – автобус № 3а, 57.

• тролейбус № 27 «Станція Скнилів – Університет» – автобуси № 27, 52, 84

• тролейбус № 30 «Ряшівська – Університет» – автобус № 92 «АС Західна – Джорджа Вашингтона»

• тролейбус № 31 «Шота Руставелі – Центр легеневого здоров’я» – тимчасовий автобус № 38т «Автостанція № 5 — Центр легеневого здоров’я»

• тролейбус № 32 «Суботівська – Університет» – автобус № 20 «Суботівська – Польова», також автобус № 34.

• тролейбус № 33 «Площа І. Підкови – Грінченка» – автобус № 51 «Вікторія Гарденс – Галицьке перехрестя, також автобуси № 31, 41, 46.

• тролейбус № 38 «площа Кропивницького – Хуторівка» – автобус № 10.