Шахрай намагався видурити у працівника ТЦК гроші за неіснуюче кримінальне провадження від ДБР

У Києві правоохоронці затримали шахрая, який вимагав у посадовця місцевого територіального центру комплектування 100 тис. доларів нібито для працівників Державного бюро розслідувань. Про це повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора у середу, 7 січня.

За даними слідства, місцевий мешканець, який дізнався зі ЗМІ про можливі перевірки статків працівників ТЦК та СП, розробив план заволодіння грошима тимчасового виконувача обов’язків начальника відділу одного з районних центрів. Він ввів посадовця в оману, переконавши його, що проти нього нібито ведуть кримінальну справу, та запропонував розвʼязати проблему хабарем.

«Чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито “посередник” від ДБР. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження. Шахрай пропонував “вирішити питання” за 100 тис. доларів. Насправді жодного провадження щодо посадовця не існувало», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці затримали шахрая одразу після отримання обумовлених грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ККУ, ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.