Обвинувачена заплатила 200 доларів за допомогу у продовженні сину ІІІ групи інвалідності

Міжгірський районний суд визнав місцеву мешканку Людмилу Пойду винною у зловживанні впливом і призначив їй 25,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 23 грудня, у серпні 2024 року у кабінеті лікарсько-консультативної комісії Міжгірської районної лікарні під час отримання направлення на МСЕК для продовження ІІІ групи інвалідності своєму синові обвинувачена дала голові ЛКК 200 доларів. Хабар призначався за вплив на посадовців Хустської районної медико-соціальної експертної комісії.

Під час судового засідання Людмила Пойда уклала з прокурором угоду про визнання вини. Суд також врахував, що обвинувачена активно сприяла розкриттю злочину, має інвалідність ІІІ групи та позитивну характеристику, а також не перебуває на обліку у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Повідайчик визнав закарпатку виною у зловживанні впливом і призначив їй 25,5 тис. грн штрафу. Вирок можуть оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у вересні 2025 року правоохоронці затримали голову лікарсько-консультативної комісії Міжгірської районної лікарні Софію Цінкевич, яка за видачу направлень до МСЕК для продовження груп інвалідності упродовж серпня-грудня 2024 року отримала від родичів призовників майже 2 тис. доларів.

Посадовиці інкримінують хабарництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, з конфіскацією майна.