Лікарям загрожує до 10 років ув'язнення

На Закарпатті у районній лікарні викрили схему незаконного продовження групи інвалідності призовникам. Правоохоронці оголосили підозри колишній голові і члену ЛКК та шести співучасникам.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 3 вересня, завідувачка поліклінічного відділення райлікарні та лікар-невролог, які на той час були головою та членом лікарської комісії, брали хабарі від закарпатців за видачу направлень до МСЕК для продовження груп інвалідності.

«Задокументовано факти отримання медиками 1900 доларів неправомірних вигод від шести закарпатців. Суми коливались від 100 до 800 доларів. За ці гроші лікарі видавали направлення на огляд та обстеження для проходження МСЕК для продовження групи інвалідності», – зазначили правоохоронці.

Медикам інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також одержання вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України). Шістьом закарпатцям, які давали хабарі, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Прокуратура клопотатиме про арешт лікарів. Їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, з конфіскацією майна.