Підозрюваному загрожує до 4 років ув'язнення

СБУ та Нацполіція викрили лікаря ВЛК, який за гроші встановлював військовозобов’язаним важкі діагнози. Завідувачеві неврологічним відділенням районної лікарні загрожує до 4 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 30 липня, лікар за окрему плату фіктивно оформляв охочих уникнути мобілізації на стаціонарне лікування у своєму відділенні.

«Так само за відсутності пацієнтів на них заводилися історії хвороб та призначалося “лікування”. Довідки про важкі діагнози давали право “хворим” розпочати процедуру оформлення інвалідності», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали лікаря на робочому місці під час отримання грошей за оформлення в стаціонар чергового ухилянта. За хабарництво (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України) йому загрожує від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу, або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або від 2 до 4 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.